Ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель на тренировке
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11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировочного процесса, сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсменка тренируется в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Стоит отметить, что осенью 2019 года Жилина исполнила четверной сальхов, что сделало ее самой молодой исполнительницей этого элемента.
Видео прыжка опубликовано в Instagram-аккаунте Team Tutberidze.
Ранее сообщалось, что фигуристка Родионова призналась, что встречается с футболистом ЦСКА.