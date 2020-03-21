Ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель на тренировке

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11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировочного процесса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка тренируется в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Стоит отметить, что осенью 2019 года Жилина исполнила четверной сальхов, что сделало ее самой молодой исполнительницей этого элемента.

Видео прыжка опубликовано в Instagram-аккаунте Team Tutberidze.

Ранее сообщалось, что фигуристка Родионова призналась, что встречается с футболистом ЦСКА.