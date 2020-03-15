В Госдуме призвали прекратить проведение РПЛ и КХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/26/12924026/RIAN_5499838.HR-pic905-895x505-31926.jpg">

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) остановить проведение соревнований под своей эгидой для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, уже весь мир прекратил проведение спортивных мероприятий, поэтому пора перестать чего-то ждать и переходить к решительным действиям.

«Мы не знаем насколько страшен этот вирус, но то, что люди в панике сметают полки с магазинов, должно настораживать. Закрываются футбольные чемпионаты, остановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Мы видим, что происходит на планете. Может уже пора приостановить мероприятия и в России?» — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что жена зараженного коронавирусом главного тренера лондонского «Арсенала» Микела Артеты Лорена Берналь высказалась о болезни мужа.