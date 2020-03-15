Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.
Тедеско получил желтую карточку во время матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за то, что слишком эмоционально реагировал на решение судейской бригады. Из-за этого он пропустит матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала».
«Тедеско ведет себя, как юноша, на которого свалились слава и деньги. Это не совсем спортивное поведение. Он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне», — заявил Мостовой.
Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» прокомментировал игру с «Оренбургом».