Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско

<img src="//img.gazeta.ru/files3/242/12795242/upload-RIAN_6064035.HR-pic905-895x505-70447.jpg">

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.

Тедеско получил желтую карточку во время матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за то, что слишком эмоционально реагировал на решение судейской бригады. Из-за этого он пропустит матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала».

«Тедеско ведет себя, как юноша, на которого свалились слава и деньги. Это не совсем спортивное поведение. Он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» прокомментировал игру с «Оренбургом».