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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о невнятной игре «Зенита» на старте весеннего отрезка чемпионата России текущего сезона. Об этом сообщает RT.

По его словам, неудачное возобновление чемпионата связано с отсутствием баланса в атакующей линии, из-за чего футболисты не могут демонстрировать своих лучших качеств на поле.

«Думаю дело в том, что пока Сергей Семак не нашел четкого места для Малкома, который пока не может показывать свой яркий футбол. Любая команда строится на организации, которой пока петербуржцам не хватает», — сказал Бышовец.

Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.