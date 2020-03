Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Гран-при Австралии чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает журналист Крис Медланд в своем Twitter.

Первый этап сезона 2020 года отменен из-за одного из сотрудников команды «Макларен», подхватившего опасную инфекцию.

Также напомним, что из-за пандемии Гран-при Бахрейна состоится при пустых трибунах, а этап в Китае перенесен на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что тесты сотрудников команды «Формулы-1» «Хаас» на коронавирус дали отрицательные результаты

OFFICIAL: The Australian Grand Prix is cancelled #F1 #AusGP