«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий «Шахтер» обыграл немецкий «Вольфсбург».
Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мораес Жуниор и Маркос Антонио.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джон Брукс.
Ответная игра должна состояться 19 марта на стадионе «Металлист» в Харькове.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин предложил посадить в тюрьму главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.