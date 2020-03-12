УЕФА объявит о переносе Евро на 2021 год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/12998035/RIAN_6193379.HR-pic905-895x505-63610.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о том, что Евро-2020 будет перенесен на 2021 год, сообщает L'Equipe.

Стоит отметить, что 17 марта состоится видеоконференция с членами 55 ассоциаций, которые входят в организацию.

Перенос Евро-2020, который должен пройти с 12 июня по 12 июля, позволит УЕФА завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Многие спортивные мероприятия в Европе были отменены из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось о том, что у трех игроков английского «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса.