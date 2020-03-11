УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы — 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.

Как сообщает The Associated Press, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила УЕФА рекомендации, на основании которых был сделан вывод, что города смогут принять матчи турнира при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам с COVID-2019 и соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с болельщиками.

На сегодняшний день УЕФА склоняется к варианту, согласно которому Евро-2020 пройдет в запланированный срок и при болельщиках на трибунах.

«УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса и его распространения», – уточнили в организации.

Вспышка нового коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 65 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 117 тысяч. На сегодняшний день случаи инфицирования зафиксированы на территории всей Европы, всего коронавирус распространился более чем на 100 стран.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года.