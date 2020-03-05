Гончаренко высказался о стычке с Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об инциденте с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России.

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась победой красно-белых в дополнительное время со счетом 3:2. После финального свистка Тедеско хотел пожать руку Гончаренко, однако белорусский специалист демонстративно оказался. Наставник «Спартака» пытался обхватить рулевого ЦСКА, но белорусский специалист оттолкнул визави.

«То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются сделать так, чтобы тренеры сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции», — цитирует Гончаренко Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко.