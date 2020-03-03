Черчесов сравнил матчи РПЛ с игрой «Реал» — «Барселона»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с игрой чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», передает «Спорт-Экспресс».

Игра Ла Лиги — «Эль Класико» — состоялась 1 марта и завершилась победой мадридской команды со счетом 2:0. Примечательно, что первая встреча «Барселоны» и «Реала» в текущем сезоне закончилась нулевой ничьей.

«Был тур РПЛ, мы смотрели «Реал» — «Барселона», согласитесь, что по интенсивности, что по классу игроков и технике разнятся. Нам есть, над чем работать», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил игру Федора Смолова в Примере.