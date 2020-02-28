Панарин поднялся на четвертое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на четвертое место по очкам за команду в дебютном сезоне.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».форвард сделал две результативные передачи. Таким образом, он продлил серию матчей, в которых набирает очки, до 11-ти игр. В его активе 87 (32+55) очков в 62 встречах.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Бостон».