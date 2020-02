Хоккеисты Бучневич и Шестеркин получили травмы в автомобильной аварии

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич получили травмы в автомобильной аварии. Об этом сообщил президент клуба по хоккейным операциям Джон Дэвидсон в Twitter команды.

Отмечается, что у голкипера выявили перелом ребра. У форварда диагностировали небольшое сотрясение мозга.

Сообщается, что спортсмены были пристегнуты ремнями безопасности.



Шестеркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Бучневич играет за клуб с 2016 года.

Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day.