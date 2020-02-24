Шипулин высказался о вероятном завершении карьеры Логинова

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Антон Шипулин поделился мнением о заявлении российского биатлониста Александра Логинова, согласно которому он готов завершить карьеру из-за постоянных нападок, связанных с его допинговым прошлым, передает газета «Известия».

Биатлонист заявил, что не исключает возможности завершить спортивную карьеру из-за травли и нападок. Он рассказал об этом после того, как 22 февраля рано утром в его номере в гостинице, где спортсмен проживал вместе с Евгением Гараничевым во время чемпионата мира, итальянская полиция провела обыски.

«Заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском и постепенно отойдет», — заявил Шипулин.

На мировом первенстве Логинов завоевал две награды — золото и бронзу.

Ранее сообщалось, что Логинов получил €46 тыс. призовых за чемпионат мира.