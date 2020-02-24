Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.
«Столичные» отдали за 36-летнего форварда право выбора игрока в третьем раунде предстоящего драфта.
Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поблагодарил Евгения Малкина и Сидни Кросби, выступающих за «Питтсбург Пингвинз», за поздравления с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах