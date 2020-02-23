Супруга Овечкина рассказал о заветной мечте своего мужа
Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказал о заветной мечте своего мужа. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, 34-летний россиянин хочет превзойти достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
При этом, отметила Шубская, что в приоритете для Овечкина находятся результаты команды и борьба за второй Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею Алексей Яшин пожелал Александру Овечкину продолжать радовать болельщиков своей игрой.