Супруга Овечкина рассказал о заветной мечте своего мужа

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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказал о заветной мечте своего мужа. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, 34-летний россиянин хочет превзойти достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

При этом, отметила Шубская, что в приоритете для Овечкина находятся результаты команды и борьба за второй Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею Алексей Яшин пожелал Александру Овечкину продолжать радовать болельщиков своей игрой.