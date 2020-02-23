Гараничев: к нам вбежали четыре человека и приказали лежать
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Член сборной России по биатлону Евгений Гараничев рассказал об обысках, прошедших в его гостиничном номере на чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, все случилось довольно быстро и неожиданно.
«К нам вбежали четыре сотрудника полиции и сказали желать. Они забрали личные вещи: ноутбук и телефон. Мы спросили о том, почему они забирают все. Нам ответили, что имеют на это специальное разрешение.
Сказали, что вернут все только через два-три месяца», — сказал Гараничев.
Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал причину отказа Александра Логинова бежать в воскресном масс-старте.