Гараничев: к нам вбежали четыре человека и приказали лежать

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Член сборной России по биатлону Евгений Гараничев рассказал об обысках, прошедших в его гостиничном номере на чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, все случилось довольно быстро и неожиданно.

«К нам вбежали четыре сотрудника полиции и сказали желать. Они забрали личные вещи: ноутбук и телефон. Мы спросили о том, почему они забирают все. Нам ответили, что имеют на это специальное разрешение.

Сказали, что вернут все только через два-три месяца», — сказал Гараничев.

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