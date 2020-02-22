Биатлонист Логинов рассказал о ходе обыска итальянской полицией

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Действующий чемпион мира по биатлону в спринтерской гонке Александр Логинов рассказал о ходе обыска, совершенного итальянской полицией минувшим утром. Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По его словам, все произошло примерно в 6 часов утра.

«Полиция вломилась в дверь, пока мы спали. Они забрали оружие, ноутбук, телефон. Попросили сидеть на месте, и мы в одних трусах с Гараничевым за этим всем наблюдали.

Мне ничего не предъявляли. Все случившееся меня очень расстраивает», — заявил Логинов.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция проводит обыски у сборной России по биатлону.