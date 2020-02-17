Чемпионка Игр Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что предлагала дочери Кристине сменить спортивное гражданство.

Бывшая спортсменка выразила недовольство, что тренерский штаб национальной команды не включает ее дочь на гонки чемпионата мира в итальянском Антхольце.

«В свое время предлагала ей куда-нибудь переехать, так как здесь не совсем честно. Но она сказала: «Мама, хочу выступать за свою страну», – цитирует Резцову «Спорт день за днем».

Ранее Резцову обидела резкая реакция француза Мартена Фуркада на ее слова.