Ребров рассказал о нежелании Дзюбы уходить из «Спартака»

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Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о трансфере бывшего нападающего столичного клуба Артема Дзюбы в петербургский «Зенит».

«Хорошо помню тот период: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за ним будет стоять», — цитирует Реброва «Чемпионат.com».

Голкипер отметил, что в команде хотели, чтобы форвард остался и переживали, когда он покинул «Спартак».

Ранее Дзюба раскритиковал оскорбляющих его фанатов.