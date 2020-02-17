Смолов поблагодарил игроков «Локомотива» за поддержку
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов поблагодарил футболистов московского «Локомотива» за поддержку, передает «Спорт-Экспресс».
В матче 24-го тура против мадридского «Реала» Смолов, который выступает за «Сельту» на правах аренды, открыл счет. Этот гол стал для него дебютным в составе испанской команды.
После игры он поблагодарил бывших партнеров по «Локомотиву», которые следили за его матчем.
«Спасибо, братва», — написал нападающий в Stories Instagram.
Ранее сообщалось. что форвард «Сельты» поделился мнением о Смолове.