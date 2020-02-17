«Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала»
В очередном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта», представляющая город Виго, сыграла вничью с мадридским «Реалом».
Встреча прошла в столице страны на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
В составе гостей голы на свой лицевой счет оформили россиянин Федор Смолов и Санти Мина.
У «сливочных» смогли отличиться Тони Кроос и Серхио Рамос.
После этой ничьей подопечные Зинедина Зидана набрали 53 очка и единолично возглавили турнирную таблицу Примеры.
«Сельта» с 21-м баллом расположилась на 17-ой позиции.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» ни разу не ударил в створ ворот «Сельты» в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу.