Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала»
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил дебютный гол за команду из Виго.
На седьмой минуте встречи 24-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» россиянин вышел один на один с вратарем Тибо Куртуа и точно пробил в дальний угол ворот. Голевой передачей отметился Яго Аспас.
После десяти минут матча, который проходит в Мадриде, в счете ведут гости — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива». Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Смолов попал в основной состав «Сельты» на матч с «Реалом».