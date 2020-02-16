Восемь фанатов «Барселоны» погибли в автокатастрофе
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Восемь фанатов эквадорской «Барселоны» погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает El Universo.
По информации источника, автобус с болельщиками рухнул с крутого склона высотой в 15 метров. Авария произошла в Перу, когда транспорт отвозил людей домой после игры Кубка Либертадорес против «Спортинг Кристаль».
О месте захоронения тел погибших и траурной процессии будет объявлено позднее.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Норвичем» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).