Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин оформил в этой игре хет-трик. Таким образом, по окончании матча на его лицевом счету в текущем сезоне стало 40 шайб. Этот результат позволил 34-летнему форварду возглавить список снайперов.

На вторую позицию опустился чешский легионер «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, забросивший 38 шайб.

Третье место в данном рейтинге удерживает Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» с 37-ю голами7

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»