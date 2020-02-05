Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин оформил в этой игре хет-трик. Таким образом, по окончании матча на его лицевом счету в текущем сезоне стало 40 шайб. Этот результат позволил 34-летнему форварду возглавить список снайперов.
На вторую позицию опустился чешский легионер «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, забросивший 38 шайб.
Третье место в данном рейтинге удерживает Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» с 37-ю голами7
Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»