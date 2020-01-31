Министр спорта России объяснил лишение ВФЛА государственной аккредитации
Министр спорта России Олег Матыцин высказался по поводу решения приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что остановка рассчитана до 1 марта 2020 года.
По словам Матыцина, причиной тому стал допинговый скандал, в котором, по мнению министра, ВФЛА не смогла принять надлежащего участия
«Решение не повлечет за собой рисков ухудшения положения участия индивидуальных атлетов в международных соревнованиях», — добавил он.
Министр отметил, что главным при принятии решения было призвать чиновников ВФЛА к защите спортсменов.
Напомним, что в ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования. Позднее президент отечественной федерации подал в отставку. В связи с этими событиями, World Athletics решила приостановить выдачу допусков россиянам к соревнованиям.
Ранее минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА.