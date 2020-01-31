Министр спорта России объяснил лишение ВФЛА государственной аккредитации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/12935300/RIAN_6105560.HR-pic905-895x505-96596.jpg">

Министр спорта России Олег Матыцин высказался по поводу решения приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что остановка рассчитана до 1 марта 2020 года.

По словам Матыцина, причиной тому стал допинговый скандал, в котором, по мнению министра, ВФЛА не смогла принять надлежащего участия

«Решение не повлечет за собой рисков ухудшения положения участия индивидуальных атлетов в международных соревнованиях», — добавил он.

Министр отметил, что главным при принятии решения было призвать чиновников ВФЛА к защите спортсменов.

Напомним, что в ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования. Позднее президент отечественной федерации подал в отставку. В связи с этими событиями, World Athletics решила приостановить выдачу допусков россиянам к соревнованиям.

Ранее минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА.