Семин назвал уход Смолова из «Локомотива» общим решением

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 29-летний форвард изъявил желание покинуть стан «железнодорожников», чему не стали препятствовать ни представители руководства, ни члены тренерского штаба.

Также 72-летний специалист заявил, что данное решение не стало неожиданностью.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Александром Кокориным.