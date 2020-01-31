Семин назвал уход Смолова из «Локомотива» общим решением
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, 29-летний форвард изъявил желание покинуть стан «железнодорожников», чему не стали препятствовать ни представители руководства, ни члены тренерского штаба.
Также 72-летний специалист заявил, что данное решение не стало неожиданностью.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Александром Кокориным.