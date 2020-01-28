Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Известная российская теннисистка Мария Шарапова поделилась в Instagram видео, на котором можно заметить на безымянном пальце спортсменки кольцо с крупным камнем.

Фанаты Шараповой предположили, что это кольцо — помолвочное.

Теннисистка Мария Шарапова выложила в Instagram видео, на котором внимательные поклонники заметили помолвочное кольцо с увесистым камнем.

На протяжении двух лет теннисистка начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8. Молодой человек также является другом принцев Уильяма и Гарри, с которыми он учился в Итонском колледже.

Ранее Новак Джокович стал полуфиналистом Australian Open.