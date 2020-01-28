«Арсенал» ищет запасного вратаря

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Тульский «Арсенал» находится в поисках резервного голкипера. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам наставника команды Игоря Черевченко, новый вратарь должен прийти на замену выбывшему на длительный срок Игорю Шамову.

«В данный момент у нас всего два голкипера. Не дай бог что-от случится с одним — мы остаемся вообще без замен. Поэтому мы начали поиск резервиста. Фамилию возможного кандидата я уже знаю», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Борнмута» в 1/16 финала Кубке Англии