«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии» в матче чемпионата Испании

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«Барселона» проиграла «Валенсии» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Максимилиано Гомес, также мяч в свои ворота забил защитник гостей Жорди Альба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21-го тура «Барселона» (43 очка) занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче команда примет «Леванте».

«Валенсия» (34) располагается на пятой строчке. В 22-м туре клуб дома сыграет с «Сельтой».

Ранее сообщалось, что «Атлетик» из Бильбао сыграл вничью с барселонским «Эспаньолом».

Испания. Примера. 21-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 2:0

Голы: 1:0 — Альба, 48 (автогол); 2:0 — Гомес, 77.