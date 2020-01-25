Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ред Булл Зальцбург»

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Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на товарищеский матч против австриского «Ред Булл Зальцбург».

Вторую встречу подряд с первых минут проведет нападающий Александр Кокорин, об аренде которого ранее сообщил футбольный клуб «Сочи».

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Встреча между «Зенитом» и «Зальцбургом» пройдет на стадионе «Аспир Центр» в Дохе. Начало матча — 16:00 мск.

Ранее отчим Кокорина Кирилл Логинов, по совместительству являющийся его агентом, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что 28-летний форвард знал о готовящейся сделке по трансферу в «Сочи».