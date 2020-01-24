Гендиректор «Локомотива» заявил о намерении продать Алексея Миранчука
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что вместе с представителями Алексея Миранчука прорабатывает его трансфер в европейский клуб. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, в настоящее время процесс набирает обороты.
«Мы совместно с агентами Алексея стараемся совершить трансфер в Европу. Действуем, как в одной команде. Мы преследуем общие цели, а не пытаемся объегорить друг друга», — сказал Кикнадзе.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик рассказал об отношении к футболистам в Английской премьер-лиге (АПЛ).