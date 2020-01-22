Арест Емельяненко не повлияет на проведение его боя с Исмаиловым
Руководство лиги АСА сделало заявление относительно ареста Александра Емельяненко.
В промоушене отметили, что данный инцидент не повлияет на проведение поединка бойца с Магомедом Исмаиловым.
«Сейчас все по-прежнему запланировано на 3 апреля в Москве», — цитирует представителя ACA Sports.ru.
Напомним, что 21 января Емельяненко был арестован на семь суток за нарушение общественного порядка. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех и вел себя неадекватно. Полиция задержала бойца, составила на него административный протокол и арестовала за мелкое хулиганство.