Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции
«Монако» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Сен-Прив Сен-Илер».
С первых минут на поле выйдет российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Стартовый состав «Монако»: Леком, Жорже, Марипан, Агилар, Бадьяшиль, Жил Диаш, Бальде, Головин, Бен-Йеддер, Йоветич, Огустен.
Победитель матча встретится в 1/8 финала турнира с «Сент-Этьеном».
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 21 матче, в которых забил три мяча и сделала три результативные передачи.
Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев посоветовал Головину перебраться в лондонский «Челси».