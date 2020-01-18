Малкин набрал 1050-е очко за карьеру в НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».
Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу «пингвинов», а сам отечественный хоккеист отдал еще один голевой пас.
Как передает Sрort24, для Малкина первое очко в этом противостоянии стало 48-м в нынешней «регулярке». Всего же в активе 33-летнего россиянина стало 1050 набранных очков за карьеру.
Напомним, что Евгений пополнил стан «Питтсбурга» на драфте в 2004 году под вторым номером.