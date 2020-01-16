Защитник «Спартака» Джикия получил пищевое отравление

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил пищевое отравление. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, досрочное прекращение тренировочного занятия связано с проблемами в желудке.

Медицинский штаб команды дополнительно информирует, что капитан красно-белых сможет вернуться в строй уже завтра, 17 января.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата России по футболу подопечные Доменико Тедеско занимают девятую строчку.

Ранее сообщалось, что стадион «РЖД Арена», на котором свои домашние матчи московский «Локомотив», будет реконструирован.