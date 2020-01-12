Серена Уильямс выиграла первый турнир за три года
Американка Серена Уильямс стала победительницей теннисного турнира в новозеландском Окленде.
В финале бывшая первая ракетка мира одержала победу над соотечественницей Джессикой Пегулой со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.
Призовой фонд турнира в Окленде составляет $275 000.
Для Уильямс этот трофей стал первым за последние три года. До этого она побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее сообщалось, что в полуфинальной встрече именитая теннисистка из США разгромила соотечественницу Аманду Анисимову.
Теннис. Окленд. Финал
Серена Уильямс (США) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:4