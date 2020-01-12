Серена Уильямс выиграла первый турнир за три года

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Американка Серена Уильямс стала победительницей теннисного турнира в новозеландском Окленде.

В финале бывшая первая ракетка мира одержала победу над соотечественницей Джессикой Пегулой со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Призовой фонд турнира в Окленде составляет $275 000.

Для Уильямс этот трофей стал первым за последние три года. До этого она побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее сообщалось, что в полуфинальной встрече именитая теннисистка из США разгромила соотечественницу Аманду Анисимову.

Теннис. Окленд. Финал

Серена Уильямс (США) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:4