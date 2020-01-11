Синицына уступила кореянке Ю Ен в короткой программе юношеской Олимпиады

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Корейская фигуристка Ю Ен стала победительницей в короткой программе по женскому одиночному катанию в рамках юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Напомним, что турнир проходит в швейцарской Лозанне. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Россиянка Ксения Синицына заняла второе место, ее соотечественница Анна Фролова — третье.

Отметим, что в чемпионате России Синицына была пятой

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на юношеских ОИ.