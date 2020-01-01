Загитова назвала главное событие 2019 года

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Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова рассказала, какое событие в 2019 году стало для нее самым лучшим, передает Sport24.

В своем instagram фигуристка поздравила всех с Новым годом и отметила, что самым важным в 2019 году для нее стала победа на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии. Наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем», — написала она.

Примечательно, что 13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Она сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу.

Ранее хореограф группы Тутберидзе оценил выступление Загитовой в шоу Навки.