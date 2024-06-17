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В Госдуме предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

В ГД предложили не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище

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Depositphotos

Превышением самообороны не должны считаться случаи, когда агрессор проникает в жилище. С таким предложением выступили в Госдуме РФ, передает ТАСС.

По данным информагентства, законопроект был внесен в Думу 17 июня. В проекте сказано, что действия гражданина, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом людей, а также в случае угрозы применения такого насилия не должны считаться превышением самообороны.

В марте председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что в России хотят принять закон, который разрешит россиянам самооборону при защите своего жилья. Такой документ действительно нужен, однако все нюансы и детали следует максимально прояснить и проработать.

Тогда же «Парламентская газета» писала, что депутаты Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких.

Ранее эксперт по безопасности назвал самое эффективное средство самообороны.

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