Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил поклонников футбола с наступающим Новым годом и Рождеством, передает РИА «Новости».

Специалист отметил, что 2019 год стал для национальной команды успешным, так как российская сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы — 2020. Наставник заявил, что футболисты чувствовали поддержку болельщиков в течение всего года.

«Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в письме Черчесова.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.