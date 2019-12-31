Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил поклонников футбола с наступающим Новым годом и Рождеством, передает РИА «Новости».
Специалист отметил, что 2019 год стал для национальной команды успешным, так как российская сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы — 2020. Наставник заявил, что футболисты чувствовали поддержку болельщиков в течение всего года.
«Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в письме Черчесова.
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.