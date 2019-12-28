Доступно видео неудачного проката Трусовой на ЧР по фигурному катанию
Доступно видео неудачного проката ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию, который состоялся в Красноярске.
15-летняя спортсменка дважды упала после четверных прыжков (флика и лутца). В сумме за два соревновательных дня фигуристка набрала 226,34 балла и заняла итоговое третье место, пропустив вперед Анну Щербакову и Алену Косторную.
Полная запись выступления Трусовой доступна на сайте Первого канала.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков подвел итоги чемпионата России в женском одиночном фигурном катании, который завершился в Красноярске.