Хабиб: победа над Макгрегором вызывает у меня наибольшую гордость
Действующий обладатель пояса в легком весе Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что победа в бою над ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором является для него самой значимой в карьере.
«Совершенно точно, что у меня нет никакой войны с ним. Если Макгрегор хочет реванша со мной, то пусть выиграет десять боев подряд.
Самый запоминающийся поединок? Прошлогодний, как раз против него. Я не имел права уступить в нем. Эта победа вызывает у меня наибольшую гордость», — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.
Напомним, что победу над ирландцем Хабиб одержал в октябре прошлого года. Свой следующий поединок дагестанец проведет 18 апреля следующего года в Нью-Йорке против американского спортсмена Тони Фергюсона.