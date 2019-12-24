Хабиб: победа над Макгрегором вызывает у меня наибольшую гордость

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Действующий обладатель пояса в легком весе Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что победа в бою над ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором является для него самой значимой в карьере.

«Совершенно точно, что у меня нет никакой войны с ним. Если Макгрегор хочет реванша со мной, то пусть выиграет десять боев подряд.

Самый запоминающийся поединок? Прошлогодний, как раз против него. Я не имел права уступить в нем. Эта победа вызывает у меня наибольшую гордость», — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Напомним, что победу над ирландцем Хабиб одержал в октябре прошлого года. Свой следующий поединок дагестанец проведет 18 апреля следующего года в Нью-Йорке против американского спортсмена Тони Фергюсона.

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