Президент ИИХФ Фазель попросил прощения за ошибку с российским гимном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/11797321/RIAN_3273088.HR-pic905-895x505-80443.jpg">

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель попросил прощения за ошибку с российским гимном во время вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на арене произошла техническая недоработка.

«Извините нас за ситуацию с гимном. Это была техническая ошибка», — сказал Фазель.

Напомним, что «зеленое дерби» прошло в швейцарском Давосе в рамках KHL World Gаmes.

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» одолел казанский «Ак Барс» в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ.