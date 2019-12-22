Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матчи всех звезд НХЛ-2020
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила в Twitter имена игроков, которые станут капитанами на Матчи всех звезд НХЛ-2020.
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона». Лидером Атлантического дивизиона назначен нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. а Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — Центрального. Игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал капитаном Тихоокеанского дивизиона.
Напомним, что турнир будет проходить с 24 по 26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» с разницей в шесть шайб.
Your #NHLAllStar Division Captains will be as follows:— NHL (@NHL) 22 декабря 2019 г.
Atlantic Division - David Pastrnak (@pastrnak96)
Central Division - Nathan MacKinnon (@Mackinnon9)
Metropolitan Division - Alex Ovechkin (@ovi8)
Pacific Division - Connor McDavid (@cmcdavid97) pic.twitter.com/YuU9ypQT4c