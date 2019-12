Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матчи всех звезд НХЛ-2020

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила в Twitter имена игроков, которые станут капитанами на Матчи всех звезд НХЛ-2020.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона». Лидером Атлантического дивизиона назначен нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. а Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — Центрального. Игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал капитаном Тихоокеанского дивизиона.

Напомним, что турнир будет проходить с 24 по 26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» с разницей в шесть шайб.

