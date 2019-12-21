Лебедев с большой долей вероятности завершит карьеру

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Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры. 21 декабря он единогласным решением судей уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

По окончании встречи 40-летний Лебедев сообщил, что уходит из спорта. По словам спортсмена, у него нет желания проводить поединки наподобие тому, что был между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», – сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ.

Летом этого года Лебедев уже завершал карьеру, однако принял решение вернуться ради боя с Мчуну.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка Лебедев — Мчуну.

Ранее сообщалось, что Лебедев и Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя.