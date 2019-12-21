Лебедев с большой долей вероятности завершит карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры. 21 декабря он единогласным решением судей уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
По окончании встречи 40-летний Лебедев сообщил, что уходит из спорта. По словам спортсмена, у него нет желания проводить поединки наподобие тому, что был между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», – сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ.
Летом этого года Лебедев уже завершал карьеру, однако принял решение вернуться ради боя с Мчуну.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка Лебедев — Мчуну.
Ранее сообщалось, что Лебедев и Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя.