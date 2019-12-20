Свечников помог «Каролине» взять верх над «Колорадо»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» уступил «Каролине Харрикейнс».

Встреча прошла в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейккоб Славин, Себастьян Ахо и Андрей Свечников. Для последнего этот гол стал 15-ым в нынешнем розыгрыше чемпионата.

После этой победы «ураганы» поднялись на четвертую строчку в Восточной конференции. На их счету после 35 игр 46 очков.

«Лавины», несмотря на поражение, сохранили за собой второе место на Западе.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Семен Варламов признан первой звездой матча «Бостон» — «Айлендерс».