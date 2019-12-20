Наставник Медведева стал лучшим тренером года в ATP

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Стал известен победитель номинации Лучший тренер прошедшего сезона турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Информация была опубликована на официальном сайте организации.

Приз был вручен наставнику российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара.

Напомним, что под его руководством он стал победителем турниров в Софии и Санкт-Петербурге, а также «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае. Также отечественный спортсмен сумел выйти в финал Открытого чемпионата США — US Open, а также в соревнованиях в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

Также Медведев стал в 2019 году лучшим теннисистом. В данный момент 23-летний россиянин является пятой ракеткой мира.

Ранее россиянка Мария Шарапова победила впервые за четыре месяца.