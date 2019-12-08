Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Коламбус»
«Флорида Пантерз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Флориды».
Первую шайбу «Пантерз» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Единственный гол «Коламбуса» оформил еще один российский игрок Владислав Гавриков.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» без Голдобина оказался сильнее «Баффало».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1
1:0 — Дадонов (Яндл), 00:18;
2:0 — Браун (Барков, Юбердо), 28:53;
3:0 — Коннолли (Яндл, Хоффман), 46:09;
3:1 — Гавриков (Тексье, Андерсон), 50:34;
4:1 — Хоффман (Севьюр), 57:37.