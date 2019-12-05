Глава Дагестана вручил Хабибу и его отцу орден «За заслуги перед Республикой»
Глава Дагестана Владимир Васильев вручил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, а также его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову высшую награду региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.
Спортсмен и его отец были награждены орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Такой чести Нурмагомедовы удостоились, как утверждается в сообщении пресс-службы, за высокие спортивные достижения, например, Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Глава республики также пожелал чемпиону UFC успехов в предстоящем бою с Тони Фергюсоном.
Нурмагомедовы в свою очередь поделились идеями по поводу строительства социальных объектов в Дагестане, чтобы привлечь инвестиции в республику.
Ранее Нурмагомедов-младший опубликовал в Instagram пост о чести.