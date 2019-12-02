Форвард «Бостона» Пастрняк оторвался от Овечкина на 5 голов
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оторвался от россиянина Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталс», на пять голов.
Гол для канадского форварда в матче против «Монреаля» стал 25-ым в текущем сезоне. У 34-летнего нападающего «столичных» в нынешнем сезоне 20 заброшенных шайб в 28 матчах.
Шайбу Пастрняка в ворота «Канадиенс» можно посмотреть в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» дома сыграл с «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.
Bump this on your speakers. ��— NHL (@NHL) December 2, 2019
David Pastrnak (@pastrnak96) recommends it. pic.twitter.com/5gFLT7kgWe