Форвард «Бостона» Пастрняк оторвался от Овечкина на 5 голов

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оторвался от россиянина Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталс», на пять голов.

Гол для канадского форварда в матче против «Монреаля» стал 25-ым в текущем сезоне. У 34-летнего нападающего «столичных» в нынешнем сезоне 20 заброшенных шайб в 28 матчах.

Шайбу Пастрняка в ворота «Канадиенс» можно посмотреть в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» дома сыграл с «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

